Sinop Boyabat\'ta mantar toplamaya giden 71 yaşındaki kadın kayboldu, arama başlatıldı

Sinop'ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 71 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde Fadime Karagöz, cumartesi günü mantar toplamak için ormanlık alana gitti.

Uzun süre Karagöz'den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı komando birliği ve Boyabat Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Termal dronlar, iz takip köpeği ve 140 personelin katılımıyla yapılan arama çalışmalarında Karagöz'e ait bir ize rastlanmadı.

Bu arada Karagöz'ün köydeki evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.