Sinop Boyabat'ta operasyonda 96 gram ham madde ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta operasyonda 96 gram ham madde ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

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Sinop Boyabat\'ta operasyonda 96 gram ham madde ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir adreste 96 gram ham madde ele geçirildi ve 1 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Boyabat ilçesinde bir adrese yönelik operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan 96 gram ham madde ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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