Sinop Boyabat'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazada sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
D.G.'nin kullandığı 06 V 1333 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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