Sinop Boyabat'ta tırla çarpışan hafif ticari araçtaki kişi 8 gün sonra öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat'ta 10 Kasım'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada yaralanan bir kişi, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, hafif ticari aracın kavşaktan ana yola çıktığı sırada tırla çarpıştığı anlar yer aldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçede 10 Kasım'da meydana gelen kazada, Harun Koç idaresindeki 34 HB 4998 plakalı hafif ticari araç, sanayi kavşağında Y.T'nin kullandığı 57 DN 255 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerden Harun Koç, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Koç, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Koç'un yaşamını yitirdiği kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Koç'un kullandığı hafif ticari aracın kavşaktan ana yola çıktığı sırada seyir halindeki tırla çarpıştığı anlar yer alıyor.
Kaynak: AA
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