Sinop Durağan\'da Gazze yararına kermes düzenlendi, gelir ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Sinop Durağan'da Gazze yararına kermes düzenlendi, gelir ihtiyaç sahiplerine ulaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Durağan ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi; Hükümet Konağı Meydanı'ndaki etkinlikte gönüllülerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Sinop'un Durağan ilçesinde, Gazze yararına kermes düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce Hükümet Konağı Meydanı'nda gerçekleştirilen kermeste, gönüllüler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecekler satışa sunuldu.
Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve bölge halkına yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?