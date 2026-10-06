Sinop Gerze'de sahte alkol operasyonunda 45 litre etil alkol bulundu - Son Dakika
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Sinop Gerze'de sahte alkol operasyonunda 45 litre etil alkol bulundu

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Sinop Gerze\'de sahte alkol operasyonunda 45 litre etil alkol bulundu
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Sinop'un Gerze ilçesinde sahte alkol üretildiği değerlendirilen adrese düzenlenen operasyonda 45 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adreste bulunan bir kişi gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Sinop'ta düzenlenen sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gerze ilçesinde sahte alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 45 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adreste bulunan ve gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop Gerze'de sahte alkol operasyonunda 45 litre etil alkol bulundu - Son Dakika
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