Sinop Gerze\'de sahte alkol operasyonunda 45 litre etil alkol bulundu

Sinop'ta düzenlenen sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gerze ilçesinde sahte alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 45 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adreste bulunan ve gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.