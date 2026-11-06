Sinop Gerze\'de uyuşturucu operasyonunda 44 gram madde ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Sinop Gerze'de uyuşturucu operasyonunda 44 gram madde ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Gerze ilçesindeki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gerze ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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