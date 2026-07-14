Sinop\'ta 15 Temmuz Anma ve Fidan Bakım Programı

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anısına oluşturulan hatıra ormanında anma ve fidan bakım programı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Özarslan, merkeze bağlı Bektaşağa köyündeki hatıra ormanında düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığını söyledi.

Şehit ve gazilerin emanetlerine sahip çıkmanın önem taşıdığını belirten Özarslan, "Bugün vatan sevgisini, milli hafızamızı ve gelecek nesillere bırakacağımız emaneti toprağa kök salıyoruz. Her fidan bir simgedir, bir semboldür." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi hesap edilemeyen bir güç bulunduğunu vurgulayan Özarslan, "Allah'ın yardımıyla o güç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanları dolduran aziz milletimizin cesareti, birlik ruhu ve vatan sevgisiydi. Yüce milletimiz inancıyla ihanetin karşısına dikildi ve dünyaya tek bir hakikati ilan etti. İrade bizimdir, zafer bizimdir. Bugün burada her fidan büyüdükçe birlik ve beraberliğimizde büyüyecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra Ömer Can Açıkgöz başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dua edildi.

Ardından fidanların bakımı yapıldı.