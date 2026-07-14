Sinop'ta 15 Temmuz Anma ve Fidan Bakım Programı - Son Dakika
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Sinop'ta 15 Temmuz Anma ve Fidan Bakım Programı

Sinop\'ta 15 Temmuz Anma ve Fidan Bakım Programı
14.07.2026 13:55
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Sinop'un Bektaşağa köyündeki hatıra ormanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı düzenlendi, Vali Özarslan birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, şehitler için dua edilip fidan bakımı yapıldı.

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anısına oluşturulan hatıra ormanında anma ve fidan bakım programı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Özarslan, merkeze bağlı Bektaşağa köyündeki hatıra ormanında düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığını söyledi.

Şehit ve gazilerin emanetlerine sahip çıkmanın önem taşıdığını belirten Özarslan, "Bugün vatan sevgisini, milli hafızamızı ve gelecek nesillere bırakacağımız emaneti toprağa kök salıyoruz. Her fidan bir simgedir, bir semboldür." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi hesap edilemeyen bir güç bulunduğunu vurgulayan Özarslan, "Allah'ın yardımıyla o güç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanları dolduran aziz milletimizin cesareti, birlik ruhu ve vatan sevgisiydi. Yüce milletimiz inancıyla ihanetin karşısına dikildi ve dünyaya tek bir hakikati ilan etti. İrade bizimdir, zafer bizimdir. Bugün burada her fidan büyüdükçe birlik ve beraberliğimizde büyüyecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra Ömer Can Açıkgöz başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dua edildi.

Ardından fidanların bakımı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta 15 Temmuz Anma ve Fidan Bakım Programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 15 Temmuz Anma ve Fidan Bakım Programı - Son Dakika
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