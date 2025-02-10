Sinop'ta 30 köy yolu kapandı

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Sinop'ta karla mücadele çalışmaları: 30 köy yolu kapalı

SİNOP - Sinop'ta karla mücadele çalışmaları sürerken, 30 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı.

Sinop il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan yerleşim birimlerinde kar temizleme çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu 5 gün boyunca 9 ilçede 116 personel ve 48 iş makinesiyle 4 bin 260 kilometrelik alanda kar küreme çalışması yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen talepler üzerine 27 hastanın hastanelere ulaştırılmasını sağladı, ayrıca farklı bölgelerde 25 cenaze için de yol açma işlemi gerçekleştirdi.

Sinop Valiliği'nden bu sabah yapılan açıklamada ise Merkez ilçede 7, Erfelek ilçesinde 23 olmak üzere toplam 30 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.