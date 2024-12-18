Sinop'ta Aranan İki Kişi Yakalandı

Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 115 personelin katılımıyla 36 noktada uygulama gerçekleştirildi.
1462 kişi, 21 metruk bina ve 34 umuma açık yerin kontrol edildiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
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