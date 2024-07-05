Sinop'ta ayı, ölü yunusu götürürken böyle görüntülendi
SİNOP - Sinop'ta deniz kenarında yiyecek arayan ayı telef olan yunusu tutarak ormanlık alana götürdü.
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Taşgüney köyü deniz kenarında yiyecek arayan ayı, ölü yunusa rastladı. Bulduğu yunusu deniz kenarından ormanlık alana götüren ayı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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