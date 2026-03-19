Sinop'ta Bayram Tedbirleri Alındı - Son Dakika
Sinop'ta Bayram Tedbirleri Alındı

19.03.2026 13:03
Sinop Valiliği, bayramda huzur ve güven için sağlık, denetim ve hizmet tedbirleri aldı.

Sinop Valiliğince kentte bayramın huzur ve güven ortamında geçirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda, bayram tedbirlerinin görüşülerek karara bağlandığı aktarıldı.

Vatandaşların bayramının kutlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayram süresince 112 Acil Sağlık hizmetlerinde 25 ambulans ve komuta kontrol merkezi ile 80 personel, hastanelerimizin acil servislerinde günde 435 sağlık çalışanı olmak üzere 1490 sağlık çalışanı görev yapacaktır. Fahiş fiyat artışının önlenmesi ve etiket kontrollerinin yapılması için marketlerde, yeme içme yerlerinde ve giyim mağazalarında İl Ticaret Müdürlüğü denetim ekiplerimiz görev yapacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde gıda ve hijyen denetimlerine devam edecektir."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta Bayram Tedbirleri Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sinop'ta Bayram Tedbirleri Alındı - Son Dakika
