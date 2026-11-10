Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheliler emniyete götürüldü.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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