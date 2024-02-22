Sinop'ta Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 37 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Sinop'ta Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 37 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Sinop\'ta Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 37 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Sinop'un Gerze ilçesinde trafik ekipleri tarafından durdurulmak istenen ehliyetsiz ve alkollü bir sürücüye 37 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye cezai işlem uygulanırken, aracı trafikten men edildi.

22.02.2024 12:09
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Sinop'un Gerze ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan sürücüye 37 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede denetim yapan trafik ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam eden sürücü E.Ü'nün kullandığı otomobil, kovalamaca sonucu Okullar Caddesi üzerinde durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücü E.Ü'nün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Sürücüye ilgili maddelerden 37 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan sürücünün aracı trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 37 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 37 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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