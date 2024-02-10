Sinop'un Gerze ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinası yangını - Son Dakika
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Sinop'un Gerze ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinası yangını

Sinop\'un Gerze ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinası yangını

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde hafriyat çalışması yaparken bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü. Ancak yangın sonucunda iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

10.02.2024 01:03
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Sinop'un Gerze ilçesinde hafriyat çalışması sırasında yanan iş makinası itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenikent köyünde hafriyat çalışması yaparken bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yanan iş makinesi söndürüldü. Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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