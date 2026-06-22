Sinop'ta Kaçak Su Kullanımına Cezalar

Sinop'ta köylerde kaçak içme suyu kullanımını engellemeye yönelik yapılan denetimlerde, 8 haneye 280 bin lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kaçak, sayaçsız, abonesiz ve usulsüz su kullanımının hem su kaynaklarının israfına hem de içme suyuna erişimde aksamalara neden olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, yaşanabilecek içme suyu sorununun önüne geçilmesi, kayıp kaçakların önlenmesi, su hatları ve tesisatlarının kontrol edilmesi amacıyla Valilik bünyesinde denetim ekibi oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz koordinesinde görevli ekipler yoğun bir şekilde alan ve tesisat taraması yaparak su kaçaklarının tespitine yönelik köylerimizde çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede, Sinop merkez ilçe ve Erfelek İçme Suyu Birliği hizmet alanında bulunan 33 köyün içme suyu şebekelerinin korunması ve su kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında, 2026 yılı Haziran ayında yapılan kontroller neticesinde köylerimizdeki bazı hanelerde kaçak su kullanımı tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 8 hane hakkında toplam 280 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Denetim ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarına devam edecektir."