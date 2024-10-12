Sinop'ta Kız Çocukları Günü Etkinliği - Son Dakika
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Sinop'ta Kız Çocukları Günü Etkinliği

Sinop\'ta Kız Çocukları Günü Etkinliği

Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

12.10.2024 17:16
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Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sinop Şubesince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocukların eğlenmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte illüzyon gösterisi yapıldı, şarkılar seslendiren kız çocukları çuval yarışları, yüz boyama, ata binme gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, tüm çocukların evlatları olduğunu dile getirerek, "Göz nurumuzsunuz. Sizlerin her zaman yanınızda olacağız. Devletimiz sizleri her zaman kucaklayacak. Çocuklarımıza sahip çıkacağız." dedi.

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına değinen Özarslan, "Maalesef zaman zaman sanal dünyadan da kaynaklı, insana ait olmayan, toplumun ve bizlerin nefretle kınadığı çocuklarımıza dönük davranışlar olabiliyor. Bu millet, değerleriyle uzun yolculuklar yapan bir toplum, mutlaka iyilik kazanacak." ifadesini kullandı.

Özarslan, kız çocuklarını yalnızca bir gün düşünmediklerini, sürekli akıllarında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim milletimiz zayıfın, öksüzün, yetimin, engellinin, yaşlının, geride kalanın her zaman yanında olmuştur. Zalimin ve vahşetin de karşısında olmuştur. Bunları nesilden nesile aktaracağız. Bu, bizim en büyük ödevimiz. Yaklaşık 11 bin çocuğumuzu soykırım ve vahşet uygulayan İsrail saldırılarında kaybettik. Yaklaşık 41 bin şehidimiz var. Dünya bunu seyrediyor. Biz güçlünün yanında değil, haklının yanındayız. Hakkın ne olduğu vicdanlarda. Birlik ve beraberliğimizle bu millet ve devletimiz payidar kalacak."

MÜSİAD Sinop Şube Başkanı Uğur Atay ise Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların gelecekleri olduğunu işaret eden Atay, "Bu nedenledir ki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyada ilk ve tek olan çocuk bayramını çocuklara armağan etmiştir. Atatürk'ün bu armağanından 91 yıl sonra, 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna öneride bulunmuş ve 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü ilanı sağlanmıştır. Ne mutlu bizlere ki çocukları en önemli varlık olarak kabul eden ve bunu dünyaya gösteren bir ülkeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mustafa Özarslan, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Dünya, sinop, Son Dakika

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