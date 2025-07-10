Sinop'ta Lavanta Tarlaları Turizme Renk Katıyor - Son Dakika
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Sinop'ta Lavanta Tarlaları Turizme Renk Katıyor

10.07.2025 11:28
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Kadın girişimciler tarafından kurulan lavanta tarlaları, Sinop'un turizmine yeni bir soluk getiriyor.

Temiz denizi, uzun sahilleri ve tarihi yapılarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sinop'ta kadın girişimciler tarafından kurulan lavanta tarlaları, kent turizmine renk kattı.

Sinop'ta Filiz Özdemir, Neriman Çöpçü ve Janset Şanlı tarafından ayrı ayrı iki köyde toplam 60 dönüm arazide oluşturulan lavanta tarlaları, ekonomiye katkı vermesinin yanı sıra kent turizmine alternatif alan sunuyor.

Kentte ilk kez geçen yıl turizme açılarak sunduğu görsel güzellikle misafirlerini ağırlamaya başlayan lavanta tarlaları, yaz aylarıyla çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Tarlaları ziyaret edenler, hazırlanan özel dekorlar önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Lavanta tarlaları ayrıca, nikah ve düğün merasimleri ve doğum günü kutlamaları gibi farklı etkinliklerin yapılmasına da imkan sunuyor.

Erfelek ilçesi Bektaşağa köyünde lavanta üretimi yapan Filiz Özdemir, AA muhabirine, lavanta tarlalarının Sinop turizmine değer kattığına inandıklarını söyledi.

Lavanta tarlası oluşturmanın birçok zorlu süreci bulunduğunu anlatan Özdemir, "Dışarıdan yapılan iş çok kolay ve basit gelebiliyor ama değil. Biz mart ayından beri Neriman hanımla bahçedeydik, ciddi emek var bu bahçede. Bunu maddiyatından çok maneviyatı için devam ettiriyoruz. Yorumlar çok güzel, çok olumlu. Bir ruhu var bahçenin. Duyuyoruz ve bu bize enerji veriyor." dedi.

"Burası mor bir rüya"

Bahçelerine gösterilen ilginin kendilerini oldukça mutlu ettiğini dile getiren Özdemir, "Burası mor bir rüya ve iki kadının emeğini karşılıyor. Diğer bahçelerde de mutlaka süslemeler vardır ama burada gerçekten el emeği, göz nuru şeyler çok fazla. Ziyaretçilerimiz her seferinde farklı bir köşeyle karşılaşıyor. Bunun içinde bol bol fotoğraf çektirme alanları oluşturduk." diye konuştu.

Aynı köyde lavanta üretimi yapan Neriman Çöpçü de yorucu sürece rağmen ziyaretçilerinden aldıkları güzel geri dönüşlerin yorgunluklarını aldığını vurguladı.

Kente turizm noktasında yeni alan kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirten Çöpçü, "Tepkiler çok güzel, herkes çok fazla beğeniyor. Bizim de yorgunluğumuz gitmiş oluyor. İki kadın girişimci olarak bahçemizi hayata geçirdik. Turizme de katkı sunduğunu düşünüyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da örnek olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Merkez ilçeye bağlı Sinecan köyünde kurulan lavanta tarlasını ziyaret edenleri fotoğraflayan Setenay Tamina Şanlı ise lavanta tarlasının özellikle kadınlar tarafından yoğunlukla ziyaret edildiğine dikkati çekerek, "Zaman zaman aileler de gelerek tarlada fotoğraf çektiriyor. Sinop'ta birçok turizm noktası var. Bu tarlalar da alternatif oluşturuyor. Özellikle kadın misafirlerimiz, eşleriyle ve çocuklarıyla gelenler var ama fotoğraf çektirmekten çok hoşlanıyorlar. Ben de burada en güzel fotoğrafları yakalamak için elimden geleni yapıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Turizm, Tarım, Çevre, Kadın, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Lavanta Tarlaları Turizme Renk Katıyor - Son Dakika

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