Sinop\'ta Makaron Operasyonu

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Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen makaron operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce iş yerinde yapılan aramada, 24 bin 980 adet makaron ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.