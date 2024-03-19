Sinop'ta motosikletle otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta motosikletle otomobil çarpışması: 2 yaralı

Sinop\'ta motosikletle otomobil çarpışması: 2 yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

19.03.2024 23:01  Güncelleme: 23:05
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Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ö.Ş. idaresindeki 57 ABN 201 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Sinop Caddesi'nde S.K'nin kullandığı 57 AAF 313 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan E.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sinop'ta motosikletle otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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