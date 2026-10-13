Sinop'ta narkotik operasyonunda 27 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta narkotik operasyonunda 27 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

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Sinop\'ta narkotik operasyonunda 27 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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Sinop'ta uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Boyabat ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste 27 gram uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 27 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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