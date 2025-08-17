Sinop'ta Orman Yangını Söndürüldü

Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda jandarma personeli müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangında, 1400 metrekare alan zarar gördü.