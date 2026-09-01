Sinop'ta Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi: 2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi: 2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Sinop\'ta Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi: 2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Sinop-Samsun kara yolu Ordu Mahallesi'nde kontrolden çıkan 57 ACH 548 plakalı otomobil ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü Ş.D. ve yolcu R.D. yaralandı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumları hakkında henüz açıklama yapılmadı.

SİNOP(AA)- Sinop'ta ağaçlık alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ş.D. idaresindeki 57 ACH 548 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolu Ordu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan R.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sinop'ta Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi: 2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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