Sinop'ta ramazan ayıyla birlikte balık satışlarında yüzde 50'ye varan düşüş olduğu bildirildi.
15 Nisan'da sona erecek av sezonu öncesi Karadeniz'de balık bolluğu yaşanmaya devam ediyor.
Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta denize açılan balıkçılar limana ağları dolu geri dönüyor. Balıkçıların avladığı mezgit, istavrit, torik, kalkan ve tirsi gibi balıklar kentteki tezgahlarda satışa sunuluyor.
Kilogramı 40 liradan başlayan fiyatlarla satılan balıklar, ramazan ayı dolasıyla tüketimde yaşanan azalma nedeniyle beklenen ilgiyi görmüyor.
Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, 21 gün sonra bitecek av sezonunun balıkçılar açısından verimli geçtiğini söyledi.
Hamsi ve palamut dışındaki balıkların halen avlanmaya devam edildiğini vurgulayan Ünlü, "Verimli bir sezonu geride bırakıyoruz. Hamsi başta olmak üzere güzel bir avcılık sezonu geçirdik. Şimdi tabii ramazan ayı. Balık olmasına rağmen satışlarda düşüş var." diye konuştu.
Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise ramazan ayında vatandaşların balığa rağbet göstermediğini ifade ederek, "Şu an birçok balık türü tezgahlarımızda mevcut. Hatta torik balığı dahi bulunuyor. Ama ramazan dolasıyla satışlarımızda yüzde 50 gibi bir düşüş var. Bayrama kadar bu böyle devam edecektir." dedi.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Ramazan Ayında Balık Satışlarında Düşüş Yaşanıyor - Son Dakika
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