Sinop'ta Rus donanması baskınında şehit olan askerler anısına fotoğraf sergisi açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit olan askerler anısına fotoğraf sergisi açıldı.
Sinop'ta 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit olan askerler anısına fotoğraf sergisi açıldı.
Sinop Deniz Şehitleri Çeşmesi bahçesinde açılan sergiyi gezen Vali Mustafa Özarslan, fotoğrafları inceledi.
Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Demir'den sergide yer alan fotoğraflar ve Sinop deniz baskınının tarihi süreci hakkında bilgi alan Vali Özarslan, daha sonra vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.
Kaynak: AA