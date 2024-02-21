Sinop'ta TOKİ'ye ait konut inşaatında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta TOKİ'ye ait konut inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Sinop\'ta TOKİ\'ye ait konut inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Sinop'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait konut inşaat alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Korucuk Mahallesi'ndeki toplu konut inşaatı alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye, orman işletme, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve inşaat malzemeleri ile çalışanlara ait bazı eşyalar zarar gördü.

21.02.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait konut inşaat alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Korucuk Mahallesi'ndeki toplu konut inşaatı alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleri yardımıyla da müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Alanda kurulu konteynerlerden birinde çıktığı tespit edilen yangında, inşaat malzemeleri ile çalışanlara ait bazı eşyalar zarar gördü.

Kaynak: AA

Sinop, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta TOKİ'ye ait konut inşaatında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:57:49. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta TOKİ'ye ait konut inşaatında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement