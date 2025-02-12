Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarıyla mücadele kapsamında Erfelek ilçesinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca, 2 tüfek, 13 cep telefonu ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.