Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve kullananlara yönelik operasyon yapıldı.
İl merkezi ve Erfelek ilçesinde belirlenen adreslerde yapılan aramada 4 gram kubar esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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