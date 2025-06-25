Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saraydüzü ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 6 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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