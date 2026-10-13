Sinop\'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 33 gram madde ele geçti

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Boyabat ve Durağan ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.