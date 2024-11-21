Sinop'ta Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi

Sinop\'ta Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi

Sinop'ta yol kontrolü sırasında bir araçta uyuşturucu ve tüfek bulundu, sürücü gözaltına alındı.

21.11.2024 16:49
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Sinop'ta gerçekleştirilen uygulamada bir araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yol kontrolü yapıldı.

Durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile bir tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika

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