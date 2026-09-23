Sinop'taki yaban hayvanı merkezi bu yıl 369 yaralı hayvanı tedavi etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'taki yaban hayvanı merkezi bu yıl 369 yaralı hayvanı tedavi etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'taki yaban hayvanı merkezi bu yıl 369 yaralı hayvanı tedavi etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 2018'de açılan Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar 2 binin üzerinde yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanı tedavi edildi. Bu yıl 369 yaban hayvanının tedavi edildiği merkezde, sağlığına kavuşan türler doğaya salınıyor.

Sinop'ta 2018 yılında hizmete açılan Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar 2 bini aşkın yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanı tedavi edildi.

Türkiye'de bu alanda hizmet veren 5 merkezden biri olan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, barındırdığı ameliyathane, radyoloji ve yoğun bakım üniteleriyle yaban hayvanlarına hizmet sunmaya devam ediyor.

Bir veteriner hekim ve 2 idari personelin görev yaptığı merkezde tedavi süreçleri tamamlanan geyik, ceylan, kartal ve baykuş gibi yaban hayvanları yeniden doğayla buluşturuluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, AA muhabirine, bakanlık bünyesinde hizmet veren merkezde bugüne kadar binlerce farklı türden yaban hayvanına tedavi imkanı sunulduğunu söyledi.

Merkezin bölgede doğal yaşamın korunmasında önemli bir işlev gördüğünü anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Merkezimize getirilen yaralı hayvanların tedavilerini yapmaktayız. Daha sonra sağlık durumları ve doğal yaşam alanlarına göre doğaya salımlarını gerçekleştirmekteyiz. Açıldığı günden bu yana merkezde 2 binin üzerinde yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvan tedavi edildi. Bu yıl da 369 yaralı ve güçten düşmüş yaban hayvanını tedavi ettik. Bunların arasında geyik, karaca, atmaca, doğan, şahin gibi her türden yaban hayvanı bulunuyor. Tedavi süreçleri tamamlanan hayvanlarımız eğer doğaya salınabilecek duruma geldilerse onları yeniden doğayla buluşturuyoruz. Bu manada merkezimiz, doğal yaşamın sürdürülebilirliğine önemli katkı sunuyor."

Kaynak: AA
Hayvan HaklarıGüncelÇevreYaşamSinopDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gün arayla iki duvar çöktü Zeytinburnu’nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu İki gün arayla iki duvar çöktü! Zeytinburnu'nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu
Sakarya’daki anne cinayetinde karar çıktı 16 yaşındaki zanlı tutuklandı, yaralı kuzen hastanede Sakarya'daki anne cinayetinde karar çıktı! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı, yaralı kuzen hastanede
Simeone’den rakibi Barcelona’ya övgü dolu sözler Simeone'den rakibi Barcelona'ya övgü dolu sözler
Emin Olcay’dan savcıya ifade sonrası ilk sözler Emin Olcay'dan savcıya ifade sonrası ilk sözler
Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu’nun uçağına hava sahasını açtı Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu'nun uçağına hava sahasını açtı
İran, Hürmüz Boğazı’nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor İran, Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 17:10:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Sinop'taki yaban hayvanı merkezi bu yıl 369 yaralı hayvanı tedavi etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement