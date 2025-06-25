Sinop'un Coğrafi İşaretli Lakerdası - Son Dakika
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Sinop'un Coğrafi İşaretli Lakerdası

Sinop\'un Coğrafi İşaretli Lakerdası
25.06.2025 14:52
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Sinop'ta lakerda, palamut av sezonunun gözdesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Sinop'ta av sezonunda balıkçılar tarafından avlanarak lakerda (tuzlu balık) yapılan palamutlar, yazın tezgahların vazgeçilmezi oluyor.

Kışın ağlara takılan iri palamutlardan yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle de tescillenen lakerdaların kavanozu 1200 liradan alıcı buluyor.

Şehre özgü olarak üretilen lakerdalara, vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, geçen av sezonunda palamudun bol miktarda avlandığını anımsattı.

Avlanan palamutlardan iri olanlarının lakerda olarak değerlendirildiğini vurgulayan Gündoğdu, coğrafi işaretli ürünlerine vatandaşların ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Gündoğdu, 30 yıldır lakerda yaptığını, bu işin zor ve meşakkatli bir süreç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok emek isteyen bir iş olmasına rağmen lakerda artık Sinop ile özdeşleşmiş bir durumda. O nedenle özellikle il dışından gelen ziyaretçilerimiz alıp tüketmek istiyor. Biz de bu talebi karşılamak adına yıllardır lakerda yapmaya devam ediyoruz. 2 yıl önce de zaten coğrafi işaret belgemizi aldık. Geride bıraktığımız sezonda da palamut çok bol olmuştu. Onların bir bölümü lakerda yapımında kullandık. Şimdi balığın az olduğu bir dönemde tezgahlarımıza süs katıyor. "

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Güncel, sinop, Son Dakika

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