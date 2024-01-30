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Sinop'un Taçahmet köyünde 35 yıldır muhtarlık yapan Ercan Karahmetoğlu görevine son veriyor - Son Dakika
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Sinop'un Taçahmet köyünde 35 yıldır muhtarlık yapan Ercan Karahmetoğlu görevine son veriyor

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde 1989 yılından bu yana muhtarlık görevini yürüten 68 yaşındaki Ercan Karahmetoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıkladı. 35 yıldır muhtarlık yapan Karahmetoğlu, sağlığını düşünerek gençlere yer açmak istediğini belirtti.

Sinop\'un Taçahmet köyünde 35 yıldır muhtarlık yapan Ercan Karahmetoğlu görevine son veriyor
30.01.2024 - 16:22,  Güncelleme: 16:32
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33 yaşında başladığı muhtarlığa 68 yaşında veda etti

SİNOP - 1989 yılından bu yana Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde muhtarlık görevi yürüten 68 yaşındaki Ercan Karahmetoğlu, aldığı kararla önümüzdeki 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde tekrar aday olmayacağını açıkladı.

İlçeye bağlı Taçahmet köyünde 6 dönem tek aday olarak seçime girip kazanan ve son yapılan seçimlerde karşısına aday çıkmasına rağmen köy halkının yeniden şahsını muhtarlığa seçtiğini belirten Ercan Karahmetoğlu, "26 Mart 1989 yılında ilk adaylığımda muhtarlığı devraldım. 35 yıldır Taçahmet köyünde muhtarlık yapmaktayım. Muhtarlık yaptığım süre boyunca 6 dönem karşıma aday çıkmadı. Sadece son dönemde karşıma aday çıktı. Sevgili Taçahmet halkı da tekrar 'yürü' dedi. Şu anda da sağlığım nedeniyle gençlerimizin önünü açmak istiyorum ve kendi irademle artık muhtarlığı bırakmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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