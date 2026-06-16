Siper Hava Savunma ile Hedef İmha - Son Dakika
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Siper Hava Savunma ile Hedef İmha

16.06.2026 13:17
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Milli Savunma Bakanlığı, Siper Sistemi ile Süper Şimşek hedefinin vurulma görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Siper Hava Savunma Silah Sistemi ile hava hedefinin vurulma anının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli Siper Hava Savunma Silah Sistemi, yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu icra eden Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, hava hedefinin vurulmasına ilişkin görüntülere yer verildi.

Kaynak: AA

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