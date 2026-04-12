Sırakaya'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

12.04.2026 02:37
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Tarihe soykırımcı ve bebek katili olarak geçen Netanyahu'nun, soykırımı örtbas etmek ve kendi 'savaş' suçlarını perdelemek için Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, suçluluk psikolojisinin, korkunun ve siyasi tükenmişliğin dışavurumu, hadsizliğin son perdesidir." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Senin sicilin alçak katliamlarla, bizim tarihimiz mazluma kol kanat germekle yazılmıştır Netanyahu. Tarihe soykırımcı ve bebek katili olarak geçen Netanyahu'nun, soykırımı örtbas etmek ve kendi 'savaş' suçlarını perdelemek için Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, suçluluk psikolojisinin, korkunun ve siyasi tükenmişliğin dışavurumu, hadsizliğin son perdesidir. Gazze'de çocukları, kadınları ve sivilleri katleden bir savaş suçlusunun, insanlığa vicdan dersi vermeye kalkması, tarihin gördüğü en büyük aymazlıklardan, utanmazlıklardan biridir. Bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan mazlumların sesi olmaya devam edecek, Türkiye ve AK Parti ise hakikatin ve adaletin yanında durmayı sürdürecektir. Netanyahu, insanlık seni işlediğin suçlarla hatırlayacak. Adalet ise er ya da geç tecelli edecektir."

Kaynak: AA

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

00:25
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
00:01
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
