Sırakaya'dan Yılın Kareleri Oylaması

Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sırakaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın, "Özgür ülkede ilk namaz" adlı karesini tercih eden Sırakaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası", "Haber" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" fotoğrafını seçti.

Sırakaya, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafına oy verdi.