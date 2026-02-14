Sırakaya: Hedefimiz Milletimizin Duası - Son Dakika
Sırakaya: Hedefimiz Milletimizin Duası

Sırakaya: Hedefimiz Milletimizin Duası
14.02.2026 17:15
AK Parti'nin hedefi milletin duasını almak ve halkına hizmette bulunmak. Ekonomi ve sosyal sorunlar vurgulandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Bizim tek bir hedefimiz var, o da milletimizin duasını almak. Bizim tek bir gayemiz var, o da milletimize hizmetkar anlayışı içerisinde hizmette bulunmak." dedi.

Sırakaya, partisince Tokat 26 Haziran Kültür Sarayı'nda düzenlenen İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşan ramazan ayının sadece oruç tutulan bir ay olmadığını, insanın kendi iç dünyasına seferini ifade ettiğini söyledi.

AK Parti'nin 24 yıl önce iktidara geldiğini hatırlatan Sırakaya, Türkiye'deki her bölgenin, her insanın yaşam koşullarını daha yüksek noktaya çıkartma gayreti içinde olacaklarına dair duruşlarını net şekilde ifade ettiklerini anlattı.

Türk milletine söz verdiklerini belirten Sırakaya, "Milletimizin emniyetini, güvenini, duruşunu ve bayındır anlayışını daha üst noktaya çıkarma noktasında gayretimizin olacağını ifade etmiştik. Türkiye'mizin dünyadaki itibarını muhakkak o günden daha yüksek noktaya çıkartacağımızın gayreti içerisinde olacağımızı belirtmiştik. Milletimizin emanet ettiği iradesine halel getirecek bir davranış içerisinde asla bulunmadık. O günden itibaren pandeminin artışına, depremin getirmiş olduğu direkt 104 milyar, dolaylı 150 milyar dolarlık faturaya, bütün bu zorluklara rağmen ekonomimizdeki yükselişe hep beraber şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Dünyanın son 20 yılda yüzde 3,6 büyürken Türkiye'nin ekonomisinin yüzde 5,4 büyüdüğünü vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele ederken büyüme gerçekleştirmek kolay değildir. Bugün elhamdülillah, enflasyon yüzde 30'lar seviyesine geldi. 2026 yılı sonu itibarıyla yüzde 15'ler seviyesine geleceğini umut ediyoruz. Elbette ki sıkıntılarımız, sorunlarımız yok değil. Emeklilerimizin çekmiş olduğu sıkıntıların farkında değil değiliz. Ancak her günümüzü, her anımızı emeklilerimizle, memurlarımızla, işçilerimizle birlikte, onların yaşam koşullarını daha iyi noktaya getirme gayreti içerisinde olduğumuzu net olarak ifade ediyoruz. İşçilerimizin alacakları varken tropik adalarda tatil yapan bir zihniyetin temsilcisi asla olmadık ve olmayacağız. Bütün bu çalışmalarımızdaki hayallerimizi hedeflere, hedeflerimizi projelere, projelerimizi eserlere dönüştürme gayreti içerisinde olduk. Bizim tek bir hedefimiz var, o da milletimizin duasını almak. Bizim tek bir gayemiz var, o da milletimize hizmetkar anlayışı içerisinde hizmette bulunmak."

Bu arada toplantıda Sırakaya ve milletvekilleri boyunlarına, partili kadınlar da başlarına beyaz yazma taktı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırakaya: Hedefimiz Milletimizin Duası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sırakaya: Hedefimiz Milletimizin Duası - Son Dakika
