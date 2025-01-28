Sırbistan Başbakanı Vucevic İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırbistan Başbakanı Vucevic İstifa Etti

Sırbistan Başbakanı Miloš Vucevic, Novi Sad'daki tren istasyonu çökmesi nedeniyle yaşanan protestoların ardından istifa kararı aldı. 15 kişinin ölümüne yol açan olay sonrasında hükümetin yolsuzluğuna yönelik eleştiriler artarken, muhalefet halkı protesto etmeye çağırdı.

28.01.2025 16:19  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Sırbistan Başbakanı Miloš Vucevic, Kasım 2024'te 15 kişinin ölümüne yol açan ölümcül tentenin çökmesinden sonra aylardır süren protestoların ardından bugün istifa ettiğini açıkladı.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, 1 Kasım'da bir tren istasyonundaki beton tentenin çökmesi üzerine 15 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine çok sayıda Sırp vatandaşı, harabe olmuş devasa beton tentenin yeniden inşa çalışmalarının başlatıldığını, ancak hükümetin yolsuzluğa karıştığını ve eksik malzemeyle yapıldığını, bu yüzden tentenin çöktüğünü ileri sürdü. Sırbistan savcıları, kazaya ilişkin aralarında bir bakan ve bazı devlet görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ancak soruşturmadan bir sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine öğrenciler, Novi Sad'daki tren istasyonundaki beton tentenin çöktüğü saat olan 11.52'de her gün 15 dakikalık sessizlik bir anma ve protesto gösterisi düzenliyordu. Sırbistan medyasında yer alan haberlerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup saldırgan tarafından Novi Sad'da dün gece beyzbol sopalarıyla saldırıya uğrayan 23 yaşındaki bir kadının ağır yaralandığı ve derhal hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Muhalefetten halka protesto çağrısı

Muhalefet, Novi Sad'daki ölümcül saldırının sorumluluğunu iktidarın yolsuzluğuna bağlayarak, hükümeti eleştirdi ve halkı hükümeti protesto etmeye çağırdı. Protestocular, dün de ölümcül saldırıya karşı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir trafik kavşağını 24 saat boyunca kapatarak yetkililer üzerindeki baskıyı artırdı. Sırp çiftçileri de traktörleriyle birlikte kavşakta başlatılan bloke eylemine katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Hükümetin acil yeniden yapılanması üzerinde çalışılıyor"

Cumhurbaşkanı Vucic, dün Başbakan Vucevic ve Parlamento Başkanı Ana Brnabic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, öğrencilerle diyalog çağrısı yaparak, "Gerilimleri düşürmemiz ve birbirimizle konuşmamız gerektiğini" söyledi. Vucic, "Her türlü kriz, ekonomimiz için ciddi bir problem oluşturur. Toplumda böyle bir durum, kimse için iyi değildir" dedi.

Vucevic'in istifası, Sırbistan'ın grevdeki üniversite öğrencilerinin taleplerine yanıt olarak Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, "hükümetin acil ve kapsamlı bir yeniden yapılanması üzerinde çalışıldığını" söylemesinin hemen ardından geldi.

Sırbistan Başbakanı Vucevic: "Hükümet, en yüksek sorumluluk seviyesini göstermeli"

Vucevic ise, bu sabah, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde protesto eden öğrencilere yönelik saldırıların raporlarını gördükten sonra istifa etmeye karar verdiğini belirtti. Vucevic, bugün yaptığı halka seslenişte, "Hükümet, en yüksek sorumluluk seviyesini göstermeli. Toplumda daha fazla gerilim yaratmamak için, az önce açıkladığım istifa kararını aldım" dedi.

Sırbistan medyasında yer alan haberlere göre, Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric'in de bugün istifa etmesi bekleniyor. Novi Sadlı olan Vucevic, 2012'den 2022'ye kadar şehrin belediye başkanlığını yapmıştı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sırbistan, Güvenlik, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Başbakanı Vucevic İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:51:57. #1.12#
SON DAKİKA: Sırbistan Başbakanı Vucevic İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.