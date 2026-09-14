Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 27 Eylül'de istifa edeceğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 27 Eylül'de istifa edeceğini duyurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini bildirdi.

Vucic, Sırbistan'da bir televizyon programına katılarak gündem ve 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı görevinden 27 Eylül'de istifa edeceğini belirten Vucic, bu günün akşamı halka sesleneceğini ve kendisine destek verenlere teşekkür edeceğini ifade etti.

Sırbistan'da çok partili hayata geçilmesinden sonra görevde en uzun süre bulunan cumhurbaşkanı olduğunu aktaran Vucic, "Bu ülkenin vatandaşları olmadan bunu başaramazdım. Söyleyebileceğim tek şey, Sırbistan'a ve bu ülkenin vatandaşlarına sadakatle, çalışkanlıkla, özveriyle mücadele ederek hizmet ettiğimdir." diye konuştu.

İstifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını belirten Vucic, şunları ifade etti:

"Küçük bir kamyon da aldım, kendi otomobilim var. Her yerde uyuyamayacağım için bir de karavan aldım. En uzak köylere gideceğim, geç saatlere kadar kalırsam orada olacağım. Çok sayıda köy var. Henüz gitmediğim binlerce köy bulunuyor. Şehirleri de dolaşmak istiyorum."

Sırp İlerleme Partisinin (SNS) seçim kampanyası kapsamında başta başkent Belgrad olmak üzere büyük şehirlerde miting düzenleyeceğini dile getiren Vucic, SNS'nin yüzde 50'den fazla oy almayı hak ettiğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 27 Eylül'de istifa edeceğini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor

23:05
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal’ın hedefinde hakemler var
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var
22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 23:44:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 27 Eylül'de istifa edeceğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement