Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çinli şirketin 1,3 milyar euroluk otoyol inşaatını inceledi - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çinli şirketin 1,3 milyar euroluk otoyol inşaatını inceledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çinli şirketin 1,3 milyar euroluk otoyol inşaatını inceledi
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çinli Shandong Hi-Speed Grubu tarafından inşa edilen Vozd Karadjordje otoyolundaki yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Vucic, sözleşme bedeli 1,3 milyar euronun üzerinde olan projenin ülkenin orta kesimi için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

BELGRAD, 13 Eylül (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic cumartesi günü Çinli Shandong Hi-Speed Grubu tarafından inşa edilen Vozd Karadjordje otoyolundaki yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek projenin ülkenin orta kesimi için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Vucic, otoyolun Belgrad ile Sırbistan'ın orta kesimi arasındaki ulaşım bağlantılarını güçlendireceğini, ülkenin ulaşım ağını daha da geliştireceğini ve yerel ekonomik ile sosyal kalkınmanın teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Sırbistan'ın inşasına ve kalkınmasına verdikleri güçlü destek ve önemli katkılarından dolayı Çinli dostlarına teşekkür eden Vucic, Çin ile çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Sözleşme bedeli 1,3 milyar euronun (1,5 milyar ABD doları) üzerinde olan proje, Sırbistan'ın orta ve doğu kesimleri arasındaki ulaşım bağlantılarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Shandong Hi-Speed Grubu tarafından inşa edilen Vozd Karadjordje otoyolunun ana hattının yaklaşık 125 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor. Projenin yaklaşık 83 kilometrelik iki bölümü öncelikli olarak inşa edilecek.

Kaynak: Xinhua

Sırbistan, Shandong, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çinli şirketin 1,3 milyar euroluk otoyol inşaatını inceledi - Son Dakika

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