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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan bağımsız ve egemen bir ülkedir - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan bağımsız ve egemen bir ülkedir

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Rusya'nın Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmak istediğine ilişkin açıklamalarına yanıt vererek, Sırbistan'ın bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurguladı. Vucic, Sırbistan'ın güçlü olduğunu ve iyi niyetli olmayan kişilerin yorumlarıyla yerle bir edilmeyeceğini belirtti. Ayrıca, Sırbistan ve Rusya'nın gelecekte daha da iyi ilişkiler kurabilecek güce sahip olduğuna inandığını ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan bağımsız ve egemen bir ülkedir
10.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 17:59
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırbistan bağımsız ve egemen bir ülkedir, kimsenin himayesinde değildir." dedi.

Vucic, Belgrad'daki Rus Evi'ne yaptığı ziyaretin ardından yerel medyaya, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın, " Rusya'nın Balkanlar'ı Sırbistan dahil vekilleri üzerinden istikrarsızlaşmak istediğine" ilişkin ifadelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Cameron'ın açıklamalarının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Vucic, "Sırbistan bağımsız ve egemen bir ülkedir, kimsenin himayesinde değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Sırbistan'ın iyi niyetli olmayan kişilerin yorumlarıyla yerle bir edilmeyecek kadar güçlü olduğunu söyledi.

Tüm dünyanın hızla silahlandığını savunan Vucic, "Bölgedeki herkes de silahlanıyor. Bize de bu konuda geri kalmamak düşer. Size söyleyebileceğim tek şey, geride kalmadığımızdır. Bunu yakında göreceksiniz." diye konuştu.

Vucic ayrıca, Sırbistan ve Rusya'nın gelecekte daha da iyi ilişkiler kurabilecek güce sahip olacağına inandığını ifade etti.

"Rusya, Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmak için daha fazlasını yapmak istiyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron dün İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesi Oturumunda, "Rusya, Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmak için daha fazlasını yapmak istiyor, bunu Sırbistan dahil olmak üzere vekilleri aracılığıyla yapmak istiyor." ifadesini kullanmıştı.

Cameron ayrıca, "Görüşlerimiz, politikamız ve yaklaşımımız konusunda net olmalıyız. Bence Sırp hükümetinin tutumundan dolayı büyüyen hayal kırıklığımızı göstermeliyiz." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA
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