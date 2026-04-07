Sırbistan'da İHA Fabrikası Kuruluyor
Sırbistan'da İHA Fabrikası Kuruluyor

07.04.2026 11:45
Sırbistan, Elbit Systems ile ortaklık kurarak İHA üretimine başlayacak. Fabrika Belgrad'da olacak.

Sırbistan'ın, İsrailli savunma firması Elbit Systems ile ortaklık kurarak insansız hava araçlarını (İHA) kendi topraklarında üretmeye hazırlandığı bildirildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi ile Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı'nın (BIRN) haberinde, Belgrad'da yakında açılacak İHA fabrikasının, Sırbistan'ın önde gelen devlet silah ihracat şirketi Jugoimport-SDPR ile İsrailli Elbit Systems'in ortak mülkiyetinde olacağı belirtildi.

Haberde, Elbit Systems'in yüzde 51 hisseye sahip olacağı, İHA fabrikasının, Belgrad'ın yaklaşık 30 kilometre batısındaki Simanovci sanayi bölgesinde yer alacağı aktarıldı.

Elbit Systems ve Jugoimport-SDPR'nin, tesiste iki tip İHA üretmeyi planladığına işaret edilen haberde, bunların kısa menzilli ağır yük taşıyabilen silahlı dronlar ve 6 kilometre irtifaya kadar görev yapabilen uzun menzilli İHA'lar olduğu vurgulandı.

Haberde, sürekli çatışma halinde olan İsrail'in bu adımla İHA üretim ve tedarik zincirini güvence altına almayı planladığı kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, yeni bir İHA üretim tesisinin yakında açılacağını duyurmuştu.

Tesisin ortak bir girişim olduğunu belirten Vucic, ortağın ismini açıklamamıştı.

Sırbistan ile İsrail arasındaki savunma ilişkileri son yıllarda ilerleme kaydediyor

Sırbistan'ın İsrail'e yaptığı silah ihracatı 2023'te yaklaşık 3 milyon avro seviyesindeyken, 2024'te 48 milyon avroya, 2025 yılında önemli ölçüde artarak 114 milyon avroya ulaşmıştı.

İsrail'e yapılan ihracatın çoğu Jugoimport-SDPR tarafından yürütülüyor.

Elbit Systems, son iki yılda Sırbistan ile iki büyük savunma anlaşması imzalamıştı.

Ocak 2025'te Elbit Systems, Sırbistan'a 335 milyon dolarlık topçu sistemleri ve gelişmiş İHA'lar satmıştı.

Belgrad yönetimi, Ağustos 2025'te İHA'lar, uzun menzilli füzeler ve elektronik harp sistemleri alımı için Elbit Systems ile 1,6 milyar dolar değerinde ikinci bir anlaşma imzalanmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı, dün Yunan ordusuna Elbit Systems tarafından üretilen PULS (Çok amaçlı fırlatma sistemi) tipi çoklu roketatar sistemleri tedarik edilmesini sağlamak için 2,3 milyar şekel (Yaklaşık 757,84 milyon dolar) değerinde anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Elbit Systems'in 2025 yılı toplam geliri yaklaşık 8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Sırbistan, Belgrad, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

