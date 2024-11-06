Sırbistan'da Tren İstasyonu Faciası Protesto Edildi - Son Dakika
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Sırbistan'da Tren İstasyonu Faciası Protesto Edildi

Novi Sad'da tren istasyonunun çökmesi sonucu 14 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından halk, yetkilileri ihmal ve yolsuzlukla suçlayarak protesto gösterisi düzenledi. Gösterilerde polis biber gazıyla müdahale ederken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, şiddete karışanların sorumlu tutulacağını belirtti.

06.11.2024 23:41
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- Sırbistan'da tren istasyonu faciası protesto edildi

BELGRAD - Sırbistan'da tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu meydana gelen facia nedeniyle halk gösteri düzenledi.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde geçtiğimiz hafta tren istasyonunda 14 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından yetkilileri ihmal ve yolsuzlukla suçlayan yüzlerce kişi sokağa indi. "Hırsızlar", "Vucic'i tutuklayın" sloganları atan kalabalık, "Elinizde kan var" ve "Bunun hesabını vereceksiniz" yazılı pankartlar taşıdı. Polis belediye binasının pencerelerini kıran, binaya fişek ve maytap atan protestoculara biber gazı ile müdahale etti. Bir grup maskeli gösterici ise iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin ofisine yumurta, şişe ve tuğla fırlattı.

Polis şehir merkezindeki devlet ve belediye ofislerini güvenlik kordonuna aldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic konuya ilişkin açıklamasında, "Polis çok soğuk kanlı davranıyor, ancak şiddete izin verildiğini düşünmeyin. Şiddete karışanlar sorumlu tutulacak" dedi.

Soruşturma devam ediyor

Novi Sad kentinde 1 Kasım'da tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti. Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ederken, Pazartesi günü Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic istifa etme kararı aldığını duyurmuştu.

Savcılar, şu ana kadar olayla ilgili 48 kişinin sorgulandığını ve soruşturma için önemli kanıtlar elde edildiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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