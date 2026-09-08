Sırbistan ile Özbekistan stratejik ortaklık bildirisi imzaladı - Son Dakika
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Sırbistan ile Özbekistan stratejik ortaklık bildirisi imzaladı

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin bildiriyi imzaladı. Görüşmeler sonrasında 20 ikili belge de imzalanırken Vucic, Belgrad-Taşkent arasında doğrudan uçuşların 7-8 ay içinde başlayabileceğini açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iki ülke arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasına ilişkin bildiriyi imzaladı.

Mirziyoyev, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Belgrad'da mevkidaşı Vucic tarafından törenle karşılandı.

Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Vucic ve Mirziyoyev, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin bildiriyi imzaladı.

Vucic, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğinde yeni dönem için sağlam temeller attığını belirterek, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

İki ülkenin serbest ticaret anlaşmasını en kısa sürede imzalaması gerektiğini kaydeden Vucic, Belgrad- Taşkent arasında doğrudan uçak seferlerinin 7-8 ay içinde başlatılabileceğini ifade etti.

Doğrudan uçuşların insanların, şirketlerin ve ekonomilerin birbirine bağlanmasına katkı sağlayacağını, karşılıklı turist sayısını da artıracağını vurgulayan Vucic, "Yapay zeka, biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, tarım, tekstil, madencilik, ulaştırma, lojistik ve savunma sanayisini öncelikli işbirliği alanları arasında. Özbek iş insanlarını Sırbistan'a yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

Sırbistan'ın bir yıl içinde uzun menzilli balistik füze üretimine başlayacağını bildiren Vucic, bu alanda Özbekistan ile işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Mirziyoyev ise ziyaretinin, bir Özbekistan cumhurbaşkanı tarafından Sırbistan'a gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğuna dikkati çekerek, stratejik ortaklık kararını "tarihi" olarak nitelendirdi.

Ortaklığın yalnızca yeni bir statüden ibaret olmadığını belirten Mirziyoyev, bunun güven, karşılıklı saygı ve ortak gelecek lehine yapılmış bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.

Mirziyoyev, makine ve elektrik mühendisliği, ilaç, hafif sanayi, tarım-gıda sanayisi ve dijital ekonomi alanlarında özel işbirliği potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından iki ülke arasında çeşitli alanlara ilişkin 20 ikili belge karşılıklı olarak imzalandı.

Vucic, Mirziyoyev'e Sırbistan Cumhuriyeti Nişanı takdim ederken Belgrad'daki bir caddeye ise Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in adı verildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Özbekistan, Sırbistan, Taşkent, Belgrad, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan ile Özbekistan stratejik ortaklık bildirisi imzaladı - Son Dakika

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