Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor

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Brezilyalı yıldız Neymar, ziyaret ettiği bir saatçide kendisine tanıtılan “3 Maymun” temalı saati beğenerek satın aldı. Özel tasarım saati inceleyen Neymar'ın hiç tereddüt etmeden satın almaya karar verdiği anları izleyenler ise “Para var huzur var” demeden edemedi.

Brezilyalı futbolcu Neymar, ziyaret ettiği bir saatçide birbirinden farklı modelleri inceledi. Bu sırada yıldız futbolcuya “3 Maymun” temalı özel bir saat tanıtıldı.

“3 MAYMUN” TEMALI SAATİ SATIN ALDI

Kendisine gösterilen saati yakından inceleyen Neymar, modeli beğenerek satın almaya karar verdi. Neymar'ın saat tercihi kadar satın alma anındaki rahat tavırları da dikkat çekti.

Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor

“PARA VAR HUZUR VAR”

Neymar'ın kendisine tanıtılan özel tasarım saati satın aldığı görüntüleri izleyenler, yıldız futbolcunun rahatlığı karşısında “Para var huzur var” yorumunu yapmadan edemedi.

Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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