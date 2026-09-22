Çağlayancerit cevizinde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu - Son Dakika
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Çağlayancerit cevizinde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu

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Kahramanmaraş’ın “yeşil altını” olarak bilinen ve AB tescili taşıyan Çağlayancerit cevizinde hasat başladı. Ağaçların tepesine çıkıp uzun değneklerle cevizleri dallardan düşüren ve “çıpkıcılar” olarak bilinen işçiler ise sezonun en çok kazananları arasında yer alıyor. Çıpkıcıların günlük yevmiyesi 5 bin liraya, yerde ceviz toplayan işçilerin kazancı ise 1.400 liraya ulaşıyor. Yaklaşık 20-25 gün süren hasat döneminde bir çıpkıcının kazancı 70-80 bin liraya ulaşıyor.

Kahramanmaraş’ın Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Çağlayancerit cevizinde hasat sezonu başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle ürün alamayan üreticiler, bu yıl yeniden ceviz toplayabilmenin sevincini yaşıyor. İlçede hasadın başlamasıyla birlikte ağaçların arasında yoğun bir hareketlilik yaşanırken, yörede “çıpkıcı” olarak adlandırılan işçiler uzun değneklerle dallardaki cevizleri yere indiriyor.

Çağlayancerit cevizinde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu

800 BİN AĞAÇTAN 8 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR

Çağlayancerit’te yaklaşık 800 bin kök ceviz ağacı bulunuyor. İlçede bu sezon yaklaşık 8 bin tonluk üretim bekleniyor. Geçen yıl etkili olan zirai don, ağaçlarda hasara yol açtığı için beklenen rekoltenin daha düşük kaldığı belirtiliyor. Üreticiler, genç fidanların da verime geçmesiyle gelecek yıllarda üretimin 12 bin tona ulaşmasını hedefliyor.

Çağlayancerit cevizinde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu

CEVİZLER UZUN DEĞNEKLERLE DALLARDAN DÜŞÜRÜLÜYOR

Hasadın en dikkat çeken bölümü ise “çıpkıcılar”ın yaptığı çalışma. Ağaçlara çıkan işçiler, uzun değneklerle dallara vurarak cevizleri yere düşürüyor. Ardından yerdeki ürünler toplanarak işleme ve paketleme tesislerine götürülüyor. Burada kabuklarından ayrılan cevizler çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra satışa hazırlanıyor.

Çağlayancerit cevizinde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu

“CEVİZ BU SENE ÇOK KALİTELİ”

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, bu yılki ürünün kalitesinden memnun olduklarını belirterek cevizlerin iç renginin daha beyaz olduğunu söyledi. Çedene, geçen yıl don nedeniyle ilçede ürün bulunmadığını, bu sezon ise hasadın iyi ilerlediğini ifade etti.

Çağlayancerit cevizinde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu

ÇIPKICILARIN GÜNLÜK YEVMİYESİ 5 BİN LİRA

Ceviz hasadı ilçede sadece üreticiler için değil, mevsimlik işçiler için de önemli bir gelir kapısı. İşçi Fatih Çekirise’nin verdiği bilgiye göre, ağaçlara çıkarak cevizleri dallardan düşüren çıpkıcılar günlük 5 bin lira, yerdeki cevizleri toplayan işçiler ise günlük bin 400 lira kazanıyor. Yaklaşık 20-25 gün süren hasat sezonunda bir çıpkıcının toplam kazancı 70-80 bin liraya ulaşabiliyor.

ÜRETİCİLERİN GÖZÜ YERLİ CEVİZDE

Bu sezon ürünün iyi olmasına rağmen üreticilerin bir başka gündemi de ithal ceviz. Çedene, piyasada ithal ürün beklentisinin yerli cevizin satışını etkileyebileceği endişesini dile getirerek, ithal ürün gelmeden önce yerli cevizlerin tüketilmesini istediklerini söyledi.

Çağlayancerit cevizinde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu
Çağlayancerit cevizinde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu
Çağlayancerit cevizinde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu
Çağlayancerit cevizinde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu
Çağlayancerit cevizinde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu

Geçen yıl zirai don nedeniyle büyük kayıp yaşayan Çağlayanceritli üreticiler, bu yılki hasatla birlikte yeniden nefes almaya çalışıyor. Avrupa Birliği tescilli cevizde sezon boyunca yaklaşık 8 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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