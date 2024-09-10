Şırnak\'ta Odyoloji Birimi Açıldı

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Şırnak Devlet Hastanesi'nde odyoloji birimi törenle hizmete açıldı.

Vali Cevdet Atay, hastanede sunulacak bu yeni hizmetin hayırlı olmasını, bu sağlık hizmetinin Şırnak halkına şifa getirmesini diledi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Değer de ileri işitme testi eksikliğinden dolayı bir yıl içerisinde 674 hastanın başka illere sevk edildiğini belirterek, "BERA testi işitme yolundaki elektriksel aktiviteleri ölçerek hastanın işitme kaybını teşhis etmeye yardımcı olacaktır. Bu test sayesinde işitme kayıplı çocukların erken dönemde cihazlanması sağlanacak. Bu da anlama ve dil gelişimi açısından kritik öneme sahip." dedi.

Konuşmaların ardından birimin açılışı kurdele kesilerek yapıldı.

???????Programa, Şırnak Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Küçükerdoğan, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.???????