Şırnak Güçlükonak'ta hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Şırnak Güçlükonak'ta hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 1'i ağır 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde saat 10.00 sıralarında hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumu ağırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, 10.00 sıralarında Güçlükonak ilçesi Elo Dino Kasrı mevkisinde meydana geldi. M.E. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: SekvanKDÜEN/ŞIRNAK,
Kaynak: DHA
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