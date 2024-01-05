Şırnak-Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

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Şırnak- Hakkari kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kara yolunun Uludere ilçesi Ortaköy köyü mevkisinde yamaçlardan kopan kaya kütlesi ve toprak, yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yol, çift taraflı ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerince bölgede iş makinesi ile yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı yolda çalışmalar devam ediyor.
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