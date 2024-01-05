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Şırnak-Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Şırnak-Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Şırnak-Hakkari kara yolunun Uludere ilçesi Ortaköy köyü mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu yol çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Şırnak-Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
05.01.2024 - 13:27,
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Şırnak- Hakkari kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kara yolunun Uludere ilçesi Ortaköy köyü mevkisinde yamaçlardan kopan kaya kütlesi ve toprak, yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle yol, çift taraflı ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerince bölgede iş makinesi ile yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı yolda çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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